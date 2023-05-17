新北市長侯友宜正式獲國民黨徵召投入2024總統大選，身兼國民黨副主席的嘉義市長黃敏惠強調「團結真有力」，指黨中央責無旁貸要加速各方的整合，這是讓台灣變得更好的機會，也是我們所有人共同的責任。

重申「團結！台灣才有希望。團結！台灣才有未來。團結！台灣才會更好」，讓我們共同寫歴史，作伙拚未來！