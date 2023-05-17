中華航空今（17）日宣布參與國家級植林專案，與行政院農委會林務局新竹林區管理處合作，在苗栗南庄認養近 2 公頃林地，並由當地山林共管夥伴賽夏族部落協作造林及撫育工作，種植 4250 株原生樹種「台灣杉」，碳吸附能力佳，2 年推估可減碳達 65 公噸，具體實踐聯合國永續發展目標，讓社會、經濟與環境資源，形成ESG永續發展正向循環。

華航資深副總經理賴銘輝日前帶領志工社同仁一同巡禮復育造林地，約合近百座標準籃球場的面積，新植台灣原生樹種「台灣杉」，儲備台灣未來林木資源，營造永續健康森林。林務局局長林華慶博士也前來參與，並由新竹林管處長夏榮生及賽夏族合作社理事長根誌優進行林地導覽與經驗分享，共同關心寶島生態，友善環境、愛護地球。

華航此次認養的復育造林地位處南庄鄉蓬萊村的賽夏族人傳統領域，新竹林管處發揮林業管理專業，並納入森林管理委員會（Forest Stewardship Council FSC）永續森林管理作業原則，加上賽夏族合作社豐富的山林經驗與傳統智慧，以及對家鄉山土的歸屬感執行造林工作，為台灣永續林業奠定典範基礎，並呼應聯合國永續利用管理自然資源的國際里山暢議。

林務局與賽夏部落合作共管的模式，於2022年獲得「政府服務獎」肯定，是公部門與原住民實踐山林共生與社群共好的模範；新竹林管處並推動剩餘資材利用，將林地內殘餘枝條、廢料等製成木質顆粒回饋給當地部落使用，不僅符合林業專業及森林資源永續原則，也展現華航認養行動支持山林共生及原住民社群共好理念。