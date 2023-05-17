台東市中正路一家素食餐廳今天中午發生火警。 (讀者提供／蔡旻妤台東傳真)

台東市中正路一家素食餐廳今天中午發生火警。 (讀者提供／蔡旻妤台東傳真)

熱心報案的黃姓民眾表示，突然聞到1股燒焦味，他趕緊打電話給業者。 (讀者提供／蔡旻妤台東傳真)

台東市中正路一家素食餐廳今天中午發生火警，由於業者公休不在，加上內部都是易燃物，火勢兇猛從1樓往上竄，不時還發出爆炸聲和玻璃破碎聲。消防隊獲報趕抵，立刻布線灌救，20分鐘內將火勢控制，無人員傷亡，不過整個市區道路也因此大堵塞。

台東素食餐廳火警 鄰居聞焦味熱心報案

報案的黃姓民眾表示，突然聞到1股燒焦味，他趕緊打電話給業者，得知業者人在外地，加上濃煙愈冒愈多，趕緊報案。

因為1樓營業區，大都是木造結構，還有餐廳營業器具，因此，延燒相當快速，2樓兩面通風口和窗戶冒出大量濃霧，還好消防人員迅速趕到，迅速控制火勢。