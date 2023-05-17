台東素食餐廳公休卻傳火警 鄰居聞焦味熱心報案 15:012023/05/17 中時 蔡旻妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東市中正路一家素食餐廳今天中午發生火警。 (讀者提供／蔡旻妤台東傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東市中正路一家素食餐廳今天中午發生火警。 (讀者提供／蔡旻妤台東傳真) 台東市中正路一家素食餐廳今天中午發生火警。 (讀者提供／蔡旻妤台東傳真) 熱心報案的黃姓民眾表示，突然聞到1股燒焦味，他趕緊打電話給業者。 (讀者提供／蔡旻妤台東傳真) 台東市中正路一家素食餐廳今天中午發生火警，由於業者公休不在，加上內部都是易燃物，火勢兇猛從1樓往上竄，不時還發出爆炸聲和玻璃破碎聲。消防隊獲報趕抵，立刻布線灌救，20分鐘內將火勢控制，無人員傷亡，不過整個市區道路也因此大堵塞。 台東素食餐廳火警 鄰居聞焦味熱心報案 訂閱影音： 中時新聞網 報案的黃姓民眾表示，突然聞到1股燒焦味，他趕緊打電話給業者，得知業者人在外地，加上濃煙愈冒愈多，趕緊報案。 因為1樓營業區，大都是木造結構，還有餐廳營業器具，因此，延燒相當快速，2樓兩面通風口和窗戶冒出大量濃霧，還好消防人員迅速趕到，迅速控制火勢。 #素食餐廳 #報案 #業者 #台東市 #火勢 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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