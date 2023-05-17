潘越雲。(屏縣府提供)

方季惟。(屏縣府提供)

2023屏東黑鮪魚文化觀光季，20日晚間在東港東隆宮前廣場舉辦「黑鮪魚季台啤民歌之夜」，由多位實力派歌手萬芳、方季惟、潘越雲、許景淳、施孝榮、殷正洋及南方二重唱帶來多首好歌，帶領現場民眾穿越到民歌年代、重溫經典，也為系列活動再次掀起高潮。

民歌之夜現場，由三屆金曲獎最佳演唱組合南方二重唱揭開序幕，傳奇歌后潘越雲、軍中情人方季惟驚喜獻唱，還有殷正洋、許景淳、施孝榮等含金量超高的經典民歌手輪番演出，壓軸則是歌后萬芳用溫和柔美的歌聲，征服現場民眾的耳朵。

7組知名歌手帶領現場民眾重溫經典旋律，重現當年校園民歌的感動情懷，伴隨著東港的風，可望讓現場民眾聽得如癡如醉，沉浸在美好夜色中，回味當年的民歌時代。

屏東縣長周春米表示，校園民歌為台灣流行音樂產業在1980至90年代起飛奠定扎實基礎，在高度競爭壓力的大環境下，也是陪伴大家的精神糧食，這次縣府特別邀請多位實力派民歌手同台飆唱，就是為了讓大家享受最棒的民歌音樂，溫暖東港的夜晚。

屏縣府傳播暨國際事務處表示，今年屏東黑鮪魚文化觀光季活動內容豐富且優惠超多，除民歌之夜透過音樂活動吸引民眾參與，還有6月10日以10道在地美食搭配紅寶石歌廳秀形式舉行的「小吃宴」，預購推出不到10分鐘隨即售罄。

此外，每日在東港候船室旁有一台巨型「造型扭蛋機」，民眾只要花100元即可玩一次並獲得一份鮪魚燒，目前還有iphone手機及多項大獎尚未扭出，為了不讓民眾向隅，平日可扭150份、假日250份。另外也有限量鮪魚燒，造型可愛、讓民眾直呼好捨不得吃。