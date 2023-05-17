宜蘭縣議會今天（17日）縣長施政總質詢，民進黨縣議員林麗指她2屆議員以來，向縣府申請的基礎建設補助，她個人申請的都過不了，與其他議員申請的才會過，批縣長霸凌未獲補助的學校、社區，縣長林姿妙則罕見動怒回嗆：「因為你不合理！」

林麗質詢時表示，任議員2屆以來，她替民間團體向縣府申請的基礎建設經費，都未獲通過，今年包括學校比賽、樂器、設備所須的經費約150萬元，都無聲無息；申請救難團體裝備、長青食堂補助等，她所申請的都無法獲補助。

林麗說，她與其他議員共同申請的基建補助才會過，「縣長霸凌學校、社區」。林麗話鋒一轉，又質詢消防局日前的性騷案，批局長徐松奕，轟林姿妙放任徐，並拿出「宜蘭縣政府消防局不當處置性騷擾案縣長承諾書」，要林姿妙簽署，但林姿妙拒簽。

林麗不滿意林姿妙沒簽署，雙方一來一往，火氣十足，林姿妙動怒說「到底是你霸凌人家，還是人家霸凌你」，林麗怒回，指她遭林姿妙霸凌，林姿妙霸凌縣民、消防員。

對於基建補助，林姿妙說，每一位議員都這麼認真、這麼棒，「為什麼唯獨你這樣子呢？」林麗則批就是她沒有乖乖聽話，才沒有資源。但林姿妙否認，她並沒有這樣要求議員。