今年14歲的雲寶（化名），因患有罕病、中度智能障礙，至今仍無法生活自理，其父母壓力更大，其父母甚至曾經打死不認她有身心障礙，甚至感到自己掉進黑洞，所幸天使心家族基金會的協助，讓他開始參加活動、講座，終於順利走出生活。

據統計，在台灣每14個家庭，就有1個是愛奇兒（身心障礙）家庭，天使心家族基金會表示，愛奇兒出生後，父母全心陪伴愛奇兒忘了自己，也忘了其他手足成長的需求，各方面壓力導致愛奇兒父母陷入憂鬱，有高達4成的愛奇兒父母都曾想不開。

雲寶的母親懿晨表示，當女兒領到身心障礙證明時依舊十分沮喪，甚至一度怨天尤人，但透過天使心家族基金會供喘息服務、釋放壓力，讓她開始接納孩子，甚至還有能力接納其他家庭，「知道我是不孤單的」。

天使心家族基金會執行長林照程說，愛奇兒家庭就跟橡皮筋一樣，如果沒有喘息、壓力越來越大，那橡皮筋就可以會斷掉、發生社會問題，因此基金會提供心理諮商、人力協助、經濟支持支持照顧。

天使心家族基金會今天邀請藝人黃子佼、陳明珠擔任愛心大使，呼籲社會大眾協助愛奇兒家庭喘息再出發。