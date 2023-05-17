新加坡航空財報優於預期，未來幾個季度的獲利展望也被看好激勵投資人，股價17日觸及三年多新高。周三新航股價飆上6.08新元，為2020年2月來的盤中新高。上財年（截至3月底）新航淨利達21.6億新元，創公司史上新高，擊敗FactSet訪調預期的20.8億新元。