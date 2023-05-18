5月18日上午，中國國家金融監督管理總局在北京金融街15號正式揭牌。意味運行了5年的銀保監會正式走入歷史。光大集團原黨委書記王江現身國家金融監督管理總局揭牌儀式。據介紹，王江履新中央金融辦，具體職務為中央金融辦分管日常工作的副主任。

據光大集團官網5月16日消息，光大集團召開黨委擴大會議。受中央組織部委派，中央組織部有關幹部局負責人宣佈了中央決定：免去王江的光大集團黨委書記職務，另有任用。

簡歷顯示，王江自2022年3月起任光大銀行黨委書記，同年8月獲批任職光大銀行董事長。曾任建設銀行山東省分行信貸風險管理處副處長，山東省德州市分行行長，山東省分行黨委副書記、副行長，湖北省分行黨委書記、行長，上海市分行黨委書記、行長；交通銀行黨委委員、副行長；江蘇省副省長；中國銀行黨委副書記、副董事長、行長；建設銀行黨委副書記、副董事長、行長。

新組建的國家金融監督管理總局統一負責除證券業之外的金融業監管，強化機構監管、行為監管、功能監管、穿透式監管、持續監管，統籌負責金融消費者權益保護，加強風險管理和防範處置，依法查處違法違規行為，作為國務院直屬機構。