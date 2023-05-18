南俊國際自結今年首季營收2.87億元，惟歸屬母公司稅後虧損344.6萬元，每股同樣小虧0.06元，法人分析，因客戶仍在庫存調整中，今年第一季應是今年營運谷底，但隨庫存去化，南俊國際下半年業績有望明顯增長，此外，下半年將會再增加兩條伺服器滑軌新生產線，提升產能。

南俊去年的產品應用別中，伺服器應用於營收占比達24％，非伺服器應用包括櫥櫃、工具櫃、冰箱等應用則占76％。展望2023年，南俊國際將力拚全年營收成長，法人預估，全年伺服器應用產品營收將有可觀幅度成長，可望上看營收占比的30％。