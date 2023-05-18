國民黨昨日在中常會上宣布徵召新北市長侯友宜參選2024，也讓明年的選戰局勢大致上底定，而侯在獲徵召後，未來的選戰規畫、副手人選、何時請假以及是否捐薪等議題，成為目前外界焦點，侯友宜今日上午受訪時表示，不但會捐，還會捐得更多。

對於請假與捐薪的議題，侯友宜尚未明確表明正式請假投入選戰的日程表，不過捐薪的部分他則回應，自己對國家社會的使命，不但會捐出自己的薪水，還會捐得更多，相信只要大家抱持多做事的信念，有些議題就如同大家認知的，還是會全力做好事。

未來選戰主軸的部分，侯友宜說一直以來都在強調，社會要公平、兩岸要和平、國家要泰平，人民安心、社會安定、國家安全，這些代表國家需要的是永續、繁榮，然後能夠往前走，然而清廉絕對是台灣最重要的一個基石。

至於副手人選，有人建議可找前台大校長管中閔搭檔，侯友宜讚許管中閔任台大校長時有守有為，得到很多老師跟學生的敬仰，更是國家的瑰寶，是令人敬佩、可以學習的對象，所以會一起為了國家、社會的發展，大家一起努力。

另外，外傳副市長謝政達、副秘書長張其強以及法制局長吳宗憲未來都會投入選戰團隊一事，侯友宜強調，不管市府團隊內部如何調整，最重要的是，選舉不要影響市政往前走的力量。

而5月20日的國政說明會，侯友宜表示，自己會對黨內部以及民眾報告未來要走的方向，至於相關行程，因為昨天才由黨告知，所以一切都按照黨內安排的時間做自己該做的事。