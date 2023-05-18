BT正在計畫轉型，建造全國範圍的光纖網路，以及推出高速的5G網路。

BT在周四公布上一財年(截至三月底)業績報告，為近六年來首次營收和獲利成長。但是業務轉型的成本，衝擊到自由現金流。

執行長Philip Jansen說，在完成光纖部署、運作數位化，採用AI技術，和簡化結構之後，到2030年，公司將大幅削減成本，和依賴規模較小的人力。「新的BT集團將是個更精簡、前景更光明的公司」。

該公司表示，到2030年，員工總數將從13萬人降至7.5萬人至9萬人之間。BT現有員工中，約有3萬人是承包商。到那時候，大部分光纖網路將建設完成。

關於上一財年業績，調整後核心獲利增加5%，為79億英鎊(約100億美元)，符合市場預期。

但由於現金資本支出增加，自由現金流下降了5%，至13億英鎊，來到此前財測的底端。對於2024財年的自由現金流的預測，也比分析師預期的要低。

巴克萊說，預計較低的自由現金流，將引起股價負面反應。

BT股價在周四早盤大跌8.7%，暫報135.2英鎊。

BT也表示，預計本財年營收和核心獲利都將實現成長。