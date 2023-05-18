新北市貢寮區吉林產業道路18日下午發生一起休旅車翻下邊坡的意外。（新北市消防局提供／張志康新北傳真）

新北市貢寮區吉林產業道路18日下午發生一起休旅車翻下邊坡的意外。（新北市消防局提供／張志康新北傳真）

新北市貢寮區吉林產業道路18日下午3時許，發生一起休旅車衝出路面翻下邊坡的意外事件，車內4人受困車內，經新北市消防第六大隊緊急馳援，將乘客救出，其中2人受傷緊急送醫治療。

開車晃神翻落產業道路邊坡 2人受傷急送醫

18日下午3時33分左右，27歲林姓男子開著一部灰色休旅車，在貢寮區吉林產業道路往貢寮方向，不明原因衝出路面翻下邊坡。車內乘員受困，撥打電話給新北市消防局求救。

新北市消防第六大隊在獲報後，出動貢寮及瑞芳分隊共4車9人前往救援。消防隊員趕到現場後，發現車上4人受困，且車子側翻，距離路面約2公尺左右。消防人員隨即架梯將車內民眾救出。

消防隊員發現車上一名54歲的男子頭部有外傷，另外有一名59歲的女子小腿腫脹，便緊急將兩人送醫治療。

警方初步調查，27歲的林男開車載著其他3人，疑似開車時晃神，雖然車速不快，但一時不察就將休旅車開出路面，翻下邊坡。詳細的事發原因，還有待警方進一步調查釐清。