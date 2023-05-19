新竹棒球場辦公室淹水。（新聯線黨團提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市自凌晨3點25分持續強降雨，導致市區多處積水嚴重，有議員揭露，新竹棒球場經一夜大雨，從球員休息室、辦公室、會議室，一路到地下停車場，都有積淹水，監視器更出現球棒櫃四處漂流畫面，直呼實在太誇張。國民黨團總召陳慶齡、新聯線黨團總召李國璋質疑，當初編列的排水系統相關費用被偷偷刪光，導致問題連連，誰來負責向市民道歉？

新竹市議會新聯線黨團提供畫面中可看到，經凌晨大雨過後，斥資12億元的新竹棒球場，從球員休息室、辦公室、會議室，一路地下停車場都有積淹水。監視器畫面中更看到，球員休息室的水面逐漸往上淹，球棒櫃四處漂流，讓議員們直呼實在太誇張。

陳慶齡、李國璋指出，當初被刪除的4000多萬排水工程預算究竟去哪裡了？刪除的理由為何？兩人也質疑，當初編列的排水系統相關費用被偷偷刪光，導致現在出現這樣的問題，到底誰應該負起責任出來向市民道歉？

市議員宋品瑩、鄭慶欽則指出，今年2月棒球場工程體檢會勘時，就已經發現在未下雨時野外坑洞便出現積水情形，後來還從草皮上長出十餘朵香菇，跌破眾人眼鏡，兩人也強調，標案廠商不照合約規格書走，很難相信工程驗收竟然會過，行政疏失規模如此之大，竟然都睜一隻眼閉一隻眼假裝沒看見，也懷疑背後是否被上級施予壓力？還是有所謂看不見的手？