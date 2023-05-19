中市18歲賴姓高三生剛繼承上億遺產，今年5月初即與夏姓代書助理登記結婚後離奇墜樓身亡，夏遭檢方依涉殺人罪嫌交保。賴母今天召開記者會指控「上億遺產，奪命疑團」，據了解，夏辯稱，兩人在家喝酒後，他去洗澡，不知賴為何墜樓？賴家委託的律師許哲維表示，賴從不喝酒，質疑飲品遭「加料」，意識已無法自主，且夏隱匿行程，全案疑點重重。

賴母由議員陪同出席記者會，哭訴18歲兒子才剛考上大學，繼承父親上億房產，因處理房產問題只與夏男見過2次面，夏在5月4日上午7時以教導處理房產為由帶賴出門，再也回不來，她完全不知道兩人結婚，她無法接受，指控兒子因上億遺產奪命。

賴男家屬指控，賴男墜樓身亡疑是因繼承上億遺產奪命，圖為賴男照片。（家屬提供）

許哲維指出，26歲夏男的父親是地政士，多年協助賴父代書相關業務，夏則是助理，他當天到賴家以協助處理房產為由，要求賴帶身分證件出門，兩人到戶政所登記結婚，但賴在2小時後就在夏家10樓墜樓身亡，

據了解，夏男向檢警供稱，當天兩人在家裡一起喝酒，他先去洗澡，並不知為何賴會墜樓。許哲維駁斥說，賴才18歲，根據賴母陳述，他根本不會喝酒，質疑夏說謊，且不知酒中是否早被「加料」。

許哲維說，經彙整管理室等各相關單位求證資料，兩人當天行程應該是，上午7時，兩人離開賴家；上午8時，兩人再返賴家；上午9時到北屯戶政所登記結婚；上午10時兩人到旱溪西路的夏家；上午11時，賴從夏家10樓墜樓。

許哲維強調，夏男刻意隱匿8時返回賴家行程相當詭異，質疑賴男當時恐意識無法自主，隨後才會跟他到戶政所登記結婚。

外傳，夏、賴登記結婚是隨機找2名證人簽名，許哲維也駁斥違反社會常情，他說，國內同婚剛開放不久，社會接受度還不普及，隨便找路人當結婚證人不會那麼順利。

至於外傳死者血液驗出酒精反應，檢方回應表示，檢驗報告尚未出爐。

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