台中市18歲5億身價賴姓高三生，與夏男登記結婚2小時後離奇墜樓身亡，家屬今天出面控訴，質疑遭謀財害命。台中檢察官在案發後訊問調查，認定夏有涉犯殺人罪嫌，諭知30萬元交保，進行相驗解剖，全案偵辦中。禮儀社也者表示，賴墜樓提體外觀完好，無明顯血跡，並不尋常；資深法醫高大成則說，沒見過從10樓墜樓，頭顱沒有破。

禮儀社業者今天接受媒體採訪時表示，死者墜樓後斷了一隻手，遺體其他外觀完好，且無明顯的血跡，並不尋常。而法醫高大成直言，依據他多年的經驗，從10樓墜樓還沒看過頭顱沒破的。

賴母在律師及議員陪同下，今天出面指控18歲兒子才剛考上大學，擁有市價5億元房產，因處理房產問題只與代書助理夏男見過2次面，夏在5月4日上以教導處理房產為由帶賴出門，兩人竟去登記結婚，當天兒子就在夏家從10樓墜樓身亡，質疑兒子慘遭謀財害命，要求檢調加速調查。

台中市警察局表示，5月4日接獲消防局轉報，在旱溪西路三段的某大樓有民眾死亡，警方受理後，著手調查採集相關事證，並報請檢方相驗，家屬提告殺人罪。

台中地檢回應表示，今年5月5日接獲警方報驗，當天即進行相驗，並訊問死者家屬，並以被告身分訊問夏男調查，訊後，認定夏有涉犯殺人罪嫌，但並無羈押必要，諭知以30萬元具保，檢察官已會同法醫於5月12日進行相驗解剖，須待解剖鑑定報告出爐，以釐清案情。

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