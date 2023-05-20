繼承5億房產的台中市18歲賴姓高中生與同性夏男結婚2小時就墜樓身亡，爆出謀財害命疑雲，賴母聲淚俱下表示不相信兒子會同性結婚，更對兒子新婚伴侶，同時也是當年協助房產過戶的夏姓代書提告。另名賴家親屬則感歎：「整件事情都是大人在造孽，小孩子真的是無辜的。」

據《ETtoday新聞雲》報導，該名親屬一度怒指實際為賴生生父的「阿公」，其離世是種現世報，不過後來改口「算了」，表示事情都已經過去，整個事件都是大人在造孽，小孩子（賴生）真的是無辜的，也表示家屬們不想再被打擾。

賴生祖母17年前曾提告賴翁與中國籍陳媳通姦並生下賴生，判決書指出，法官當庭檢驗祖孫DNA後，確定賴生為母親和爺爺生下；檢方也發現，賴翁在「孫子」出生1年多內，陸續將名下公告現值1億3千多萬土地，以贈與方式過戶給當時不滿2歲的賴生。

然而，當時協助辦理過戶的代書夏男，除了是賴翁的舊識，還是賴生墜樓前2小時登記結婚的新婚伴侶，更加巧合的是，賴生5月3日幫「阿公」出殯火化，隔天就與夏男結婚後墜樓身亡。校方也透露，賴生高二時曾因暗戀女同學問題到輔導室諮詢。

不相信兒子同性結婚的賴母，表示兒子4日墜樓早上，被夏男以「教你如何處理房地產」為由帶出門後，就遲遲聯繫不上，未料不久後就收到孩子死訊，質疑夏男為市值5億多房產謀財害命。檢察官訊問後認為夏男有犯罪嫌疑，但無羈押必要，以30萬元交保。

更多 CTWANT 報導