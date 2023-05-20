蔡英文總統執政7周年，今在總統府舉辦記者會，有媒體提問，如何將經驗傳承給準備參選2024大選的副總統賴清德，對此，蔡英文笑稱，「做總統不能被教，而是要展現自我能力以及跟社會大眾的共鳴，這才是重點。」

2024總統大選在即，而面對當局的國際局勢變動，媒體詢問蔡英文下一任的領導人（總統）需要具備哪些特質？賴副總統是否有這個特質？蔡英文先是對賴清德笑一笑說，「你不用回答這一題？」接著她說，台灣當前所面臨挑戰，絕對是國際級，希望下一任總統要有能力處理國際事務。

蔡英文指出，就她來看，中華民國台灣領導人處理國際事務，應該有幾項必要的體認跟能力特質，首先，要有能力在國內意見分歧和複雜環境中找出最大公約數，形塑最有利的台灣的立場，最重要還要維持對外的政策穩定，有了政策穩定性才有國際的信賴。

她表示，第二，要有一定的溝通能力，包含外交場域溝通和戰略溝通及跟人民溝通，第三，能夠跟國際共享價值，並且積極參與價值實踐，第四，強烈自我防衛意志，讓台灣有足夠防衛的能力；第五，要有能力組織跟領導專業國安團隊，這是高度專業領域，需要很多有經驗、戰略思考人共同的加入。

隨後，蔡英文笑一笑問，「要回答賴副總統這題嗎？」她說，賴副總統歷練過從地方到中央很多的重要職務，他跟國安團隊一起工作，對國際事務到總體經濟都有相當的經驗，剛剛講的領導人特質不是量身訂做，但她認為，賴副總統具備相當程度的條件。

有媒體追問，賴副總統是民進黨參選人，但蔡總統的年輕人支持度無法轉移到賴副總統身上，會不會教授他一些撇步？蔡英文表示，對於賴副總統可能比大家了解多一點，跟他有很長的共事經驗。

蔡英文指出，賴副總統有他自己的風格，有很多特質，適合做國家領導人，希望他能跟社會多展現他的特質，他有很多特質是社會所希望看到的，透過選舉期間，希望可以更深刻感受他的特質

記者也問蔡英文，累積了三屆的總統選舉經驗，要如何傳承給賴副總統，而蔡總統現在是民進黨最懂選舉的人，如何指導賴清德當選？對此，蔡英文先是笑了笑稱，「你說我是最會選舉這件事情，社會會有很大分歧喔」，她接著說，選3次過程中，有很多人支持共同協力，做為選過3次總統的現任總統，心裡充滿感激。

她表示，這3次選舉過程中，也累積相當團隊跟經驗，這些所累積的很大程度轉換成執政基礎，一直在執政過程中累積，同時找共多人共同努力把國策做的更好，做為候選人和現任總統，告訴各位一件事，「做總統是不能被教的，做總統是要展現自我能力跟社會大眾產生共鳴才是重點」。