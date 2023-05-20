蔡英文總統就任總統滿7週年，今日於總統府內舉行記者會發表談話，有媒體問到有輿論把2024總統大選定為成戰爭與和平的選擇，對於投給民進黨等於投給戰爭有什麼看法？蔡英文強調，「戰爭不是全世界的選項，也不是台灣的選項」。

蔡英文指出，維持和平穩定的現狀是全球的共識也是台灣主流民意，也是不分黨派的共同責任，更是兩岸共同責任，也是全球的期待。

她表示，台灣任何政黨跟政治人物，都應該在這個共識上共同努力，而不是為了選擇利益來氾濫戰爭恐懼，甚至用恐懼來煽動台灣人民，拿我們自由民主去交換。