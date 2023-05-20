執政七年》投給民進黨就是投給戰爭？蔡英文一句話回應 11:362023/05/20 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蔡英文總統就任總統滿7週年，今日於總統府內舉行記者會發表談話。（曾薏蘋攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文總統就任總統滿7週年，今日於總統府內舉行記者會發表談話，有媒體問到有輿論把2024總統大選定為成戰爭與和平的選擇，對於投給民進黨等於投給戰爭有什麼看法？蔡英文強調，「戰爭不是全世界的選項，也不是台灣的選項」。 蔡英文指出，維持和平穩定的現狀是全球的共識也是台灣主流民意，也是不分黨派的共同責任，更是兩岸共同責任，也是全球的期待。 她表示，台灣任何政黨跟政治人物，都應該在這個共識上共同努力，而不是為了選擇利益來氾濫戰爭恐懼，甚至用恐懼來煽動台灣人民，拿我們自由民主去交換。 #就職七週年 #蔡英文 #戰爭 #投給 #選項 也許您會感興趣 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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