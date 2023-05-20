32歲黃姓男子日前停等紅燈時，竟有一隻哈士奇自動跳上機車腳踏板，並搖尾巴吐舌頭賣萌，讓黃男頓時不知所措，但黃男發現哈士奇身上有掛項圈，懷疑是一隻「迷途羔狗」，就將哈士奇帶到警局。員警從項圈上找到飼主聯絡資訊後，飼主立刻前來帶回哈士奇，哈士奇的派出所一日遊也宣告結束。

32歲的黃男日前突然牽著一隻哈士奇走進派出所，讓派出所員警也相當傻眼，黃男表示在路口停等紅燈時，這隻哈士奇忽然跳上自己機車踏墊上，還不停搖尾巴賣萌，黃男發現哈士奇脖子上有項圈，應該是迷路了，所以才將牠載往派出所。

經員警觀察哈士奇外觀整潔有精神，非常親人，研判是有人飼養的，且應該剛走失不久，最後在哈士奇脖子上的項圈找到飼主的聯絡方式，很快地就連絡到28歲的邱姓飼主。

黃男表示也有飼養大型犬，懂得與大型犬相處及安撫，哈士奇在他的引導下非常聽話的待在派出所。

邱姓飼主趕到派出所後，哈士奇見到主人非常開心的又跳又叫，非常活潑，飼主表示哈士奇名叫money，已飼養3年，牠趁阿嬤開門外出時，偷偷跑出去，邱姓飼主在超商上班得知此事後，臨時請假尋找，找了將近3小時都沒找到，所幸家人接到通知後趕赴派出所認領，才化解了一場狗狗危機。