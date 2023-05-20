前副總統呂秀蓮推動民間國是會議，20日南區場在高雄舉行。她認為，沒有1位總統候選人不把兩岸和平當成第一政見。（柯宗緯攝）

藍綠2024總統人選各就各位，敏感的兩岸議題將牽動選情。前副總統呂秀蓮推動民間國是會議，20日南區場在高雄舉行。她提到，沒有1位總統候選人不把兩岸和平當成第一政見，她評論賴清德已從務實的台獨工作者轉變成和平保台；至於侯友宜是優秀的警察、新北市長，但是否來得及惡補，只能給他加油。

民進黨總統提名人賴清德近日與學生座談時重申，「台灣是主權獨立國家，不必再宣布獨立」。呂秀蓮提到，未來世界不管誰當國家領導人，面臨空前挑戰，絕對不能墨守成規，賴清德已將上次選舉主軸「抗中保台」率先改為「和平保台」，就是因應民意的反應。

至於新北市長侯友宜近日公開主張，「國家只有一個」，中華民國是國家法定名稱、是主權獨立國家，「我反對一國兩制，也反對台獨」。呂秀蓮認為，相信侯友宜正在惡補兩岸議題。

呂秀蓮表示，侯友宜過去是很好的警察，也是相當好的新北市長，她的戶籍在新北，可見證侯友誼地方建設做得很好，不過治理新北市及因應全世界以台灣當焦點產生的各種挑戰不同，再加上蔡政府也會留下很多內政包袱，侯還需要強大的團隊來幫助，但是否來得及惡補，只能給他加油。

呂秀蓮認為，現在每位候選人都將和平當成重要政見，但人民要問如何確保和平，目前卻無一個候選人提出具體方法，她個人在國際及國內有節奏地推動，相信各候選人也有智庫在研究中，她期許台灣不同領域、世代、政治觀點的台灣人停止批評、彼此對話，踏出凝聚新共識的一小步。