國民黨今舉行「520政黨輪替 台灣更好」誓師大會，替剛剛獲得徵召提名的，新北市長侯友宜大造勢，侯友宜批評，副總統賴清德說2024總統大選，是「民主與專制」之爭，根本在分化撕裂台灣。對此，賴清德大酸，民主自由從來不是國民黨DNA，即便是現在，在辦理候選人徵召也是充滿黑箱，看不到任何民主自由的精神。

賴清德今下午出席全國高中職知識競賽決賽以及頒獎典禮，面對國民黨侯友宜的批評，他反駁，民主自由不是國民黨DNA國民黨過去專制的時代，即便是現在，在辦理候選人徵召也是充滿黑箱，看不到任何民主自由的精神。

賴清德指出，如果正如侯友宜市長所說，民主是國民黨的DNA，那中華民國民主怎麼才40年而已，侯市長談自由民主，不能不先了解台灣民主運動的歷史，台灣現在的民主自由是台灣人犧牲奉獻，千辛萬苦爭取來的，不是國民黨的給予，甚至在爭取時候，國民黨還站在對立面，又是人民抗爭革新的對象。

賴清德表示，侯市長也該了解清楚，今天台灣民主已經為人民所共享，但台灣民主正面臨空前危機，這個危機就是來自中國的文攻武嚇，「九二共識、一個中國」就是文攻武嚇，如果屈服於文攻武嚇，台灣的主權就沒了，沒有主權如何維護台灣的自由民主。

他強調，這也是為什麼這場選舉非常重要，是我們在民主的道路上繼續狀大民主台灣，還是要走回頭路，走一個中國的框架，然後走進專制獨裁的懷抱，所以這場選舉是「民主與專制的選擇」。

賴清德表示，很遺憾國民黨所提名的總統候選人，接受了九二共識、也接受了一個中國原則，換句話說，在這樣的理念方向下，是沒辦法確保台灣民主自由，其實分裂台灣的是中國，不是台灣的任何一個人，替中國在台灣找代罪羔羊，這樣是錯的。