當晶華（2707）、寒舍（2739）、雲品（2748）大品牌飯店股還在追趕疫情少賺的收入，有些業者是惦惦吃三碗公，CTWANT記者發現，凱撒（2711）、夏都（2722）、桃禧（2750）、老爺知（5704）、海灣（3252）等5家飯店，2022年營收早已超越疫情前。隨著國際旅客回流、國內遊客搶出國，市場大餅重分配，專家預估，前幾年業績嚇嚇叫的飯店現在開始將感到壓力，新一波飯店促銷戰將重返渡假型飯店。

根據財報顯示，2022年與疫情前2019年相比，營收成長最多的是海灣，成長幅度高達83%，桃禧與老爺知本，成長幅度則超過3成，夏都及凱撒則有1成以上的漲幅。

疫情間高速成長的海灣，事業體跨足建設業、LED科技及飯店觀光產業。建設事業已有26年經驗，主要深耕台中十期，海灣自10年多前開始買入飯店，從「深坑假日飯店」開始，到入股「中科飯店」、租賃「海灣藝術酒店（前身為通豪飯店）」，旗下4家飯店，擁有超過1300間客房，2018年正式從營建類股轉型為觀光類股。

海灣主要營收來自飯店經營與觀光休閒產業，2020年建設起家的董事長劉至誠再砸20億元，於台中北屯大坑風景區打造占地近2萬坪的寵物樂園「海灣樂世界」，在疫情間為營收增添助益。2019年營收3.14億元，2022年營收已來到5.75億元。

海灣從營建業轉觀光業，2020年於台中大坑風景區打造的寵物樂園海灣樂世界，主打人類與寵物能夠一同旅遊的友善樂園，為海灣在疫情間的營運增添助益。（圖／翻攝自HIONE啵比星球臉書）

另一黑馬桃禧，則是從2019年的營收3.89億元，2022年來到5.4億元，成長幅度達39%。桃禧2018年登錄興櫃，旗下擁有桃禧航空城酒店本館及新館、台北桃禧大飯店等3處據點。

桃禧航空城酒店本館加盟萬豪旗下「喜來登」品牌，2019年9月更名「桃園喜來登酒店」重新開幕，但才剛花3億元改裝就碰上疫情，部桃事件、華航諾富特事件、本土疫情一波波，業績滑落谷底，讓董事長李三蓮嘆「都沒收入」，最終桃園、台北據點都加入防疫旅館。

在結束防疫旅館業務後，台北桃禧去年11月更名重新開幕，不過桃禧航空城酒店新館和台北桃禧都有計畫加盟IHG洲際酒店集團，據了解，目前雙方已簽訂意向書，還要改裝、稽查等作業，要以IHG和大家見面仍需一段時間。

桃禧2019年以前都還是虧損，雖然桃園喜來登剛改裝就碰上疫情，最後轉作專職國外機組人員的防疫旅館，但也因為防疫業務收入的填補，讓桃禧很快於疫情間轉虧為盈。圖為桃禧航空城酒店。（圖／翻攝自桃禧航空城酒店臉書）

除了桃禧3飯店外，李三蓮另以嘉貿建設持有桃園智選假日酒店，及透過焊錫材料商昇貿旗下子公司左岸會館開發，投資興建八里福朋喜來登酒店，今年3月才剛開幕。

其餘凱撒、夏都、老爺知則都受惠國旅潮影響，不像都市為主的飯店集團有營收欠佳、虧損的問題，疫情3年反而年年賺錢，並在2022年營收就已超越疫情前，其中位於台東的知本老爺酒店，更是唯一3年來營收都高於2019年的飯店股。

對此，知本老爺酒店總經理劉祖寧謙虛回應，疫情間消費者無法出國旅遊，旅客安排國內2天以上的花東旅遊行程機會大幅增加，因此台東的住宿需求相較疫情前明顯提升。

他也很誠實說明，另一部分也是因為呼應各項原物料的成本上漲，基本工資的逐年提高，因此知本老爺的平均售價也有進行調整，相對的，對於旅客在飯店內體驗的各項設施及服務也都有進行全面升級，是2022年營收表現亮眼的主要原因。雖然表現突出，但營運也是困難重重，他點出，業績雖好，但由於住房需求增加，相對地人力短缺是這段期間最大的經營困難。

營運資優生的夏都酒店集團財務長張曉雯也說，疫情期間員工因害怕染疫，部分員工提出離職，以及建教合作實習生紛紛被學校召回，疫情解除後訂房回升，人力卻補不回來，只能靠跨部門支援餐廳端盤、房間清潔等工作，培養員工斜槓技能。她也強調，夏都在疫情期間不減薪、不裁員、不放無薪假，目前人力缺口將近1成。

張曉雯也分享，因夏都主要為推廣戶外型休閒活動的飯店，配合集團發展永續旅遊，疫情間推出親子尋訪沙蟹活動、國慶賞鷹等生態保育活動，以及獨木舟、站立式划槳等各類無動力低汙染休閒遊憩活動，獲得客人很高迴響；同時也關閉部分樓層，減輕水電成本，以及調整自助餐用餐時間，避免剩食，達到樽節開支。

夏都目前在屏東、台南共3據點，營收主體來自墾丁夏都。對於集團2012年起陸續買進位恆春四重溪土地準備興建恆春夏都溫泉酒店，張曉雯回應，基地面積目前已達1.6萬坪，目前正申請都市計畫變更，希望很快能和大家見面。

而富野則是後期追趕，在今年第一季稅後淨利、每股盈餘雙創近2年半高，單季每股盈餘0.79元更是超越去年全年的0.24元。

富野近期才打敗雄獅、晶華，脫穎而出再度取得武陵農場第二賓館未來10年經營權，10日武陵農場60週年慶典禮中正式簽約，富野集團董事長劉清郎開心表示，將投入3.2億元整修各項硬體設施，預計明年8月武陵富野渡假村將以全新風貌迎接遊客。

富野全台擁有8處據點，去年11月取得「台南關子嶺勞工育樂中心」經營權，預計明年2月以「關子嶺富野溫泉會館」開幕迎賓，為集團營運動能再添財火。

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰觀察，疫情期間，郊區度假旅館受惠較大，都市飯店則難經營；而國境解封後，影響最大的反而是過去拉攏高端客群的旅館。

黃正聰解釋，目前入境恢復較慢、出境恢復快，過去出入境人數差1.5倍，現在差到1.8倍，可以選擇出國後，遊客流失現象明顯，已有不少每晚要價萬元起跳的高端旅館，訂房熱度不如過去搶手，過去不做促銷，現在開始紛紛推出折扣搶客，預估接下來飯店折扣戰將轉向郊區渡假飯店。

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