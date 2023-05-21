故宮日前也收到炸彈恐嚇信，警方與偵爆犬地毯式搜索，確認是惡作劇。（本報資料照片）

近期全台包括高鐵、捷運、車站等交通樞紐設施，以及六福村、壽山動物園等景點，甚至國立故宮博物院，都接連接獲恐嚇電子郵件，揚言要在特定時間地點引爆炸彈。警方大陣仗搜索後，確認都是惡作劇，並未發現爆裂物。經統計，去年9月迄今，共發生190多起「詐彈」恐嚇案，鎖定嫌犯就是曾來台的25歲張姓離境陸生。

刑事局21日表示，建議公、私立機構民眾留言信箱，可引用雙因子認證身分機制，以防杜假恐攻、假訊息事件。

刑事局指出，各公、私立機構所提供之檢舉信箱，因應時代技術變革，已經無法單以留存來源IP作為驗證方法，建議可參考美國、英國、澳大利亞、加拿大等國家作法，至少要通過「電子郵件」或「電話認證」等2種以上工具驗證，來達到「類實名」機制，才能賦予網路公民身分，避免過度匿名方式讓有心人士利用從事假恐攻、散布假訊息等犯罪問題，徒增社會資源浪費。

刑事局解釋，所謂雙因子（電子郵件及電話）認證機制，即民眾在檢舉信箱網站留言時，必須先登錄「電子郵件」或「電話號碼」，透過機構本身建置系統，主動發送通行「驗證碼」到所登錄的電子郵件或以簡訊發送到電信門號，再填輸「驗證碼」完成才能進行後續留言。

刑事局觀察目前已建置類似機制的公私立機構，迄今鮮少再出現假恐嚇、假訊息，不僅確保資訊安全，也能避免社會資源浪費。