桃園市第三救災救護大隊山腳消防分隊昨天偕同蘆竹消防分隊、大竹消防分隊於蘆竹區双源魚菜共生農場舉行消防宣導暨母親節感恩活動，讓爸爸媽媽帶著孩子走出戶外進入大自然，在玩耍同樂之餘學習防震、防火及防範一氧化碳中毒等防災觀念，此外還加入贈送媽媽們康乃馨環節，讓孩童在5月的這天參加活動同時不忘向母親表達感謝之意。

山腳分隊表示，這次宣導活動主要分為3個階段，第1階段為地震防災宣導，由於台灣位處地震帶上地震頻繁，當地震發生時，第一時間應該保護自己的頭部，並記住「趴下、掩護、穩住」要領，此外因應地震災害發生後的防救需求，發放給每位小朋友地震避難包宣導民眾平時應做好地震防災準備，提前備置防災用品與食物。

接著通過濃煙體驗帳，藉由體驗模擬火場的煙霧後，進入室內來到第2階段的室內實驗宣導活動，透過濃煙模擬屋呈現火災現場煙的流向，認識火災時熱與濃煙的走向，了解到住宅用火災警報器以及火災時「小火快逃，濃煙關門」的重要性，還有寓教於樂的「防範一氧化碳中毒」有獎徵答。第3階段活動的最後，由小朋友獻給媽媽們康乃馨以及母親節蛋糕，將對母親的感謝之意，透過這次活動的機會表達出來。

第三大隊大隊長簡慈彥說，這次的母親節暨防災宣導活動，讓家長們趁著放假日帶著孩童出門走走親近大自然的同時，一起學習防災知識，希望參加活動的大朋友小朋友們都能學會對於地震、火災、一氧化碳中毒等災害的基本防災知識，養成正確的防災及逃生觀念，不僅能減少災害的發生機率也能在災害發生時能有所防備降低傷亡。