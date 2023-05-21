日前侯友宜參加網路節目「董事長開講」活動，表示謝龍介沒選上市長是「台南人沒眼睛啦」，賴清德21日在彰化成立信賴之友會時表示，侯友宜應該向台南市民道歉，台南市民要選誰當市長，這個是台南市民的權益，不能因為國民黨的候選人沒有當選，就批評台南人沒有長眼睛，這完全沒有民主的精神，這段話也證明國民黨沒有民主自由的DNA。

確定將代表民進黨參選2024總統的現任副總統賴清德，21日在號稱「得彰化者得天下」的彰化成立「信賴台灣之友會」，選在國民黨徵召侯友宜後，直搗影響總統大選的關鍵縣市，是否能帶動起接下來選舉氣勢，頗具代表性。

會中賴清德表示，台南市民要選誰當市長，這個是台南市民的權益，不能因為國民黨的候選人沒有當選，就批評台南人沒有長眼睛，這完全沒有民主的精神，這段話也證明國民黨沒有民主自由的DNA。

賴清德還說，侯友宜要談台灣民主自由可以，但要他先了解台灣民主運動的歷史，國民黨根本沒有民主自由的DNA，過去一直是民主的對立面，都是統治者、鎮壓者，始終都是人民抗爭的對象。

賴清德除了要侯友宜道歉之外，也批評謝龍介，表示他身為台南人，盡然任由外人在他面前批評台南人，還跟著起鬨，他身為台南人、台南市前市長，認為謝龍介的發言是不對的，應三鞠躬道歉，回台南面壁思過。