KPMG全球主席Bill Thomas表示，執行「KPMG影響力計畫」如同對著一面鏡子進行自我檢視，全球KPMG的員工與客戶並肩作戰，把最優秀的人才、最創新的技術和經驗用於幫助企業、政府、非政府組織和生活的社區。透過分析去瞭解可以和應該做的事，以履行責任，經由解決問題以實現永續、有意義的改變，來幫助塑造一個更美好的未來。 KPMG安侯建業聯合會計師事務所主席陳俊光指出，身為全球專業服務組織，該所不遺餘力推動ESG和一切與氣候變遷相關的專業議題，其中碳管理視為氣候變遷的優先議題，協助企業針對氣候風險、淨零脫碳、低碳價值創造以及低碳交易諮詢，除積極為各界帶來最新的專業知識及法規更新外，也不斷輔導企業進行永續轉型，以滿足全球快速變化下的期望和需求。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所執行長吳麟說，身為全球KPMG的一份子，台灣KPMG也將持續在這四大議題執行上有更積極作為。他更進一步說明，KPMG安侯建業向綠電提供業者簽訂綠電購售協議（CPPA），每年採購170萬度綠電，以達成100％綠電目標，具體落實邁向RE100的企業淨零目標，也具體回應國家發展委員會所提出之2050淨零轉型戰略。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所永續長于紀隆提出，在2022年全球KPMG進行的信任研究調查中，多數接受調查的外部利益相關者表示：對環境永續的承諾，專業服務機構的使命越來越重要，為此KPMG承諾將ESG永續任務放在最優先的位置，並致力使ESG永續發展成為貫穿我們業務和營運的標誌。

于紀隆進一步說明，循環原則是以組織內可以應用的關鍵領域做為起點，隨後分析現狀並及時改進，例如提供經過修理、回收或翻新的IT設備和採購循環傢俱，並實施有助於優化材料使用和壽命的戰略。

許多KPMG會員所已實施IT設備和行動電話的再利用和回收計畫。KPMG中國和加拿大實施「綠色角落」，同仁可以捐獻他們不再需要的優質物品，並交換他們想要的任何物品（如書籍、衣服和玩具）。