車城超商浩克持利剪傷店員，已被警方逮捕。(警方提供)

車城超商浩克持利剪傷店員，已被警方逮捕。(警方提供)

屏東恆春警分局車城鄉某超商本22日約6時左右，有一名男子進入店內拿取商品後未結帳即逕自離開，店員上前詢問時，男子持剪刀刺傷頭部造成外傷流血後隨即逃逸，店員經送醫診治並無生命危險，警方已循線將人逮捕到案，正釐清相關案情。

警方獲報後立即到場現場勘查鑑識，尋獲犯案用剪刀1把等證物，經擴大調閱監視器第一時間鎖定犯嫌身分及交通工具，循其逃逸方向追緝，已將犯嫌查緝到案。