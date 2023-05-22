Meta 21日提到，稍早因技術問題引發部分用戶無法進入IG，已儘速解決問題。

該公司並未揭露受影響的人數，但中斷服務追蹤網站Downdetector.com顯示，美國有逾10萬份中斷報告，加拿大與英國各有2.4萬與5.6萬份，合計在中斷高峰期，約有逾18萬人回報無法使用IG。