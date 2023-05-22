吳姓少年其他友人被警方帶回警局偵訊。（警方提供）

警方在現場查扣的刀械。（警方提供）

1名17歲吳姓少年，今日凌晨因得知正在追求的林姓女子與張姓前男友及其他友人共8人到淡水漁人碼頭出遊，竟然醋勁大發，召集友人共11人前往尋仇，並由吳姓少年及友人分持西瓜刀、開山刀、伸縮刀向張男攻擊，造成張男臀部2處刀傷，警方獲報到場後吳男等人已駕車逃離，警方目前已鎖定涉案對象，將朝妨害秩序、傷害等罪嫌偵辦。

據了解，吳姓少年近期正在積極追求林女，今日凌晨吳男與林女聯絡時，得知對方與前男友張男還有其他友人到漁人碼頭出遊，當場打翻醋罈子，吳男隨即召集友人共11人，分乘3輛轎車從基隆前往淡水漁人碼頭尋仇。

吳男等人到場發現張男等人蹤跡後，吳男與另2名友人分持西瓜刀、開山刀及伸縮刀朝張男攻擊，造成對方臀部受2處刀傷，犯案後立即駕車逃離現場。警方獲報後先協助張男送醫，並於附近攔查到其中2部涉案車輛及車上8人，但未發現吳姓少年及另2人持刀攻擊的男子。

警方將一干人等帶回警局釐清案情，並鎖定在逃嫌犯的身份，目前正在積極查緝中，後續將依妨害秩序、傷害偵辦。