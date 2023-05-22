身負三條通緝的蔡男想趁隙逃逸，被警方發現。（警方提供）

蔡男逃逸不成當場被警方壓制。（警方提供）

新北市蘆洲警分局三民派出所警員日前巡邏時，在三民路發現1部轎車違停在路口讓友人上車，警方立即上前排查，但後座男子卻不願配合出示身分，還趁警方不備之際想跳車逃離，結果被警方當場壓制，最後查出他的身份是26歲蔡姓男子，且身負毒品、詐欺、過失傷害三條通緝的通緝犯，被警方當場逮補。

警方表示，由於本月起全國同步實施「路口不停讓行人大執法」，15日凌晨1時許，警員發現1輛白色轎車違停在斑馬線上讓友人上車，警方立即上前取締盤查，但在過程中，坐在後座的蔡男始終不肯配合出示身份證件，後來他趁警方站在車輛右側時，打算從左側開門逃逸，警方發現立刻將他壓制，最後確認他是通緝犯，依法將他逮捕並押解歸案。

蘆洲分局呼籲，自本月1日起實施全國同步「路口不停讓行人大執法」，除加強告發交通違規外，也宣導汽機車車輛「慢看停」及行人「停看聽」，避免交通事故發生。

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