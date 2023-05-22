徐姓男子去年9月10日前往北市士林區一間卡拉OK飲酒，席間萌生色慾，觸摸老闆娘女性友人的臀部，被害女子感覺委屈，一度要哭出來，但徐男卻辯稱，當時已經喝醉，不確定有沒有摸，又說女子狹怨報復，士林地院法官認為徐男說法前後不一，辯解以圖卸責，依《性騷擾防治法》判處拘役55日，得易科5萬5000元，可上訴。

60歲的徐男見被害女子前往勸架，起身站在旁邊，竟然趁女子背對之時，伸出鹹豬手，從背部一路往下摸到臀部，女子感覺不舒服，回到座位跟朋友說，並由朋友幫忙報案，請警察到場處理。

但徐辯稱，因為店內有客人發生糾紛，他罵了被害女子的朋友，她才會故意報案，而自己並沒有摸，但他在第一次警詢時，卻說自己喝了1瓶58度的高粱酒，對於是否有摸，自己並不清楚，

合議庭認為，徐男說法前後不一，不足採信，而被害女子指證歷歷，並畫出店內陳設，而徐男偵查中則否認犯行，拒絕道歉，法官認為徐男任意侵害他人身體自主權，依法予以判刑。