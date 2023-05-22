證交所除與岡三證券交流雙方證券市場的最新發展、投資人青睞的投資商品、上市企業ESG發展程度、ESG主題投資風行程度，以及瞭解日本投資人對投資全球布局考量之外，並蒐集其對我國資本市場建言。

證交所此次攜手元富證券與日本岡三證券合作，於5月22、23日共同舉辦「2023年台灣企業日」投資主題說明會，兩天活動以「台灣資本市場最新發展及業務展望」為主題，向日本投資人更新疫後臺灣資本市場概況，介紹ESG生態系、極力推廣創新板公司，以及形塑特色產業聚落等三大面向。

證交所將日本視為疫後招商引資重點耕耘之地，4月初透過中介機構，與投資銀行、大型基金、知名證券公司等日本重要機構投資人，探討臺股投資優勢和市場發展，了解到日方迫切想了解ESG、公司治理、股務、交易及結算等制度運作細節。

5月選擇與元富證券合作安排新一輪引資活動。證交所市場推廣部經理陳欣昌於午餐演講向與會機構投資人表示，截至今（2023）年3月為止，外資持股占集中市場的市值比重達38.66％，外資是台股極重要的投資者，並分享台灣資本市場優勢。

陳欣昌指出，在高通膨下總體經濟環境，台灣去年GDP成長率2.43％，經濟表現穩定；CPI約3％，物價比起其他主要國家穩定；臺股2022年現金殖利率4.88％，稱冠全球，經濟穩定成長及高殖利率為吸引外資投資最大誘因。

現場參與的投資人包含多家日本大型保險公司及資產管理公司，旗下管理之資產規模達數十兆日圓，母集團公司亦有於東京等交易所掛牌上市者，顯現本次引資成功吸引極具規模日本金融機構之目光，欲進一步瞭解臺灣資本市場與科技業之投資價值。

引資期間證交所除辦理午餐演講，也安排與位列日本前三大保險公司之機構投資人進行一對一會談，推廣台灣資本市場之優勢、掌握及回覆其所關切的議題，瞭解其投資訴求，以增強投資人對台灣金融市場的信心和投資意願。

此次引資活動有助於提升台股的國際形象，亦有半導體、電腦週邊，共有聯詠、智原、晶心科、力旺、譜瑞-KY、緯穎6家上市櫃公司同行，其目的為讓更多台灣優質企業被看見，與國際投資機構建立起長期溝通橋樑，鼓勵更多國際投資者來台投資，進一步推動台灣金融市場與經濟發展。