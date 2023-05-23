【全程字幕】整頓學倫打假球？踢爆「賴清德愛將」涉論文抄襲 徐巧芯：重複比例36.8％ @ChinaTimes ​

國民黨三名台北市立委參選人徐巧芯、游淑慧、張斯綱23日上午一同舉行記者會，揭露民進黨總統參選人賴清德的「愛將」、台南市立委賴惠員論文涉及抄襲。徐巧芯在記者會上指出，賴惠員2009年所做之中正大學政治研究所碩士論文，與2006年另名研究生高參發的論文內容，有多達36.8％的內容是在網路上可以找到的重複內容，質疑只有文獻檢閱跟訪談內容不同，其他都抄襲，「跟林智堅87％像」。

徐巧芯表示，賴惠員的抄襲方式跟新竹市前市長林智堅非常像，整篇論文只有文獻檢閱跟訪談內容不同，其他都抄襲，以「訪談逐字稿」內容與其他論文不同，讓大家以為是不同份的論文。徐巧芯說，她把賴惠員的訪談內容拿掉再做比對，發現有36.8％可找到重複資料，其中跟高參發論文相似度有22％，另外10％則來自於維基百科，「基本上（賴惠員）就是抄襲高參發、網路維基百科資料做論文，甚至還有只將『雲林』改成『台南』等內容。」

游淑慧則直言，相較於民眾黨前立委蔡壁如當初僅只有16％內容重複，就遭認定為抄襲且撤銷學位，這次賴惠員36.8％的重複度更高。游淑慧強調，賴清德日前為了替黨內的「學倫問題」，要求2024年大選的參選人都應簽署「學倫切結書」，「但民進黨內部有沒有一一進行相似度比對？如果有的話請賴清德提出賴慧員的比對結果？如果沒有的話，聲明書就是在騙人、騙選票。」

張斯綱說，過去賴惠員在參選立委時，賴清德曾「力薦」，兩人的友好程度還一度被民眾以為是「兄妹」，這時候就考驗著賴清德願不願意把大刀砍向自己人。「有學倫爭議就退選，像基隆立委蔡適應；或者像鄭文燦放棄學位，賴惠員你願不願意退出選舉？」張斯綱說，這時候就能檢驗民進黨對於學倫爭議是玩真的還是假的，對民眾來說，論文抄襲也是騙選票的一種，讓民眾以為你學位高、學問也高，根本就是騙學位、騙選票也騙信任。