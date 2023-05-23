廣西壯族自治區桂林市氣象台22日發布今年首個暴雨紅色預警信號，單從降水強度來看，堪比2021年鄭州的「7·20」特大暴雨。直到22日解除暴雨橙色預警信號過後，桂林市內的城市道路積水嚴重，導致城區出現內澇與多處積存大量淤泥、雜物讓市民出行困難，影響桂林出現371所學校停課。

根據氣象監測數據顯示，22日桂林市秀峰區局部地區在3小時降水量達300.1公釐，小時雨強達160.6公釐，單從降水強度來看，堪比2021年鄭州「7·20」特大暴雨。

據大陸氣象局說明，桂林年平均降水量在1800至1900公釐。就桂林此次極端降水過程來說，雖然個別網站日降水量達到特大暴雨的量級，並打破小時雨強紀錄，但由於桂林河流溝渠縱橫，地勢北高南低，雨水能夠很快流走，且這次降水過程主要集中在凌晨到10時，城市內澇也很快退去，所以此次極端降水過程對桂林的危害遠沒有鄭州當時的嚴重。