民進黨高官近期捲入詐騙集團案，台北市議員徐巧芯也秀出副總統賴清德與郭再欽同桌吃飯的照片，對此，國民黨立院黨團總召曾銘宗呼籲，「請賴清德出來講出楚說明白，他現在是民進黨主席」；關於陳歐珀退選是否因為怕影響到民進黨，曾銘宗直言，「當然！是民進黨出來喬的」。

曾銘宗表示，綠朝護航詐騙，後續還有更多照片會流傳出來，包含陳菊跟蘇嘉全、黃重彥，請他們出來說清楚，還有為什麼任命這種警政署長？護航詐騙集團讓詐騙橫行，呼籲所有受害者去跟這些長官們求償，25億的損失超過5000人，應該向他們求償。

曾銘宗喊話，賴清德主席必須出來面對，提名的候選人怎麼會跟詐騙集團關係密切，請賴清德主席講清楚說明白，也希望清查一下，提名候選人內是否有更多類似陳歐珀的情況，現在蔡政府官員還有多少人跟詐騙集團吃過飯？趕快出來自首。

此外，綠營高官詐騙案連環爆，國民黨立委洪孟楷昨指控總統府祕書長林佳龍在2020年6月12日交通部長任內，出席立法院交通委員會赴宜蘭考察行程後，參與im.B詐騙集團在招待所的餐會；雖然林佳龍辦公室駁斥，但洪孟楷表示，不是林佳龍一句話沒有出席詐騙集團豪宅就了事，那其他官員有沒有前往？

他表示，每個委員會都辦過考察，都是公費，怎麼會有私人招待？過去林佳龍與陳歐珀有跟曾國緯同桌飯局，現在不是說當天沒有出席就能了事，民進黨高官們，都跟曾國緯有扯不清的關係，呼籲民進黨高官好好出面說明，到底跟曾國緯如何認識和關係。

國民黨立委李德維表示，詐騙案受害金額高達幾十億，台灣人有幾千人受害，賴清德主席不能視而不見、聽而不聞，重要的立法委員跟詐騙集團有這麼密切的關係，若不能自清，賴清德其他掃除黑金槍毒都是說說而已，賴清德真的想要參選應該要把這些事情釐清。

李德維表示，不敢說吃飯要清查每個人底細，但有爭議的照片露出來，都會是重傷，也給所有政治人物包含綠營高層一個當頭棒喝。

民進黨立委鄭運鵬表示，大家跟這些人合照，用同個標準看就好，民意代表跟別人拍照，難道都會知道旁邊這位是誰嗎？包含新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安都不是通靈，也不用太過於去苛責，大家路邊拍個照也不能拒絕，公眾人物都會遇到這個問題。