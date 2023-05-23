國民黨台北市立委參選人徐巧芯等人今上午舉行記者會，揭露民進黨立委賴惠員論文涉及抄襲；賴惠員則反批徐巧芯是政治口水，願將論文送交中正大學再次審查。徐巧芯指出，賴惠員2009年完成的中正大學碩論，移除訪談逐字稿內容，有36.8％可找到重複資料，且與另一名中正大學研究生的論文相似度達到22％，已具名向中正大學檢舉。

賴惠員指出，專業的學術倫理不應被政治口水取代，徐巧芯是噴政治口水的專家，但她絕非學術倫理的專家，更遑論她的論文已於今年度3月進行相似度比對，論文相似度並末逾越中正大學獲得碩士學位的標準，而且相似的這部份，大都是文獻回顧及資料引用，也根本與抄襲無關，更符合Turnitin 24％之內的標準，但為昭公信，她願意將論文送交中正大學學術倫理委員會再次審查，用專業的學術標準來回應徐巧芯議員的政治口水。

賴惠員說，至於徐巧芯指控的「重複度36％」一事，純粹是為求特定目的，蓄意先射箭後畫靶，完全是以篇蓋全的抹黑。難道成功大學的論文比對系統，會比徐巧芯自己去網路隨便抓來的系統還不精準，真是貽笑大方。

賴惠員批評，如今的國民黨墮落依然，當我們在國際上拚外交、謀求台灣最大利益的同時，國民黨卻惡習不改，專在台灣的後院放火、扯後腿，我們需要的是提升台灣競爭力，保障國民的安全。

她表示，此刻我們正在瑞士日內瓦為台灣的權益奮鬥，請有良知的民眾，全力支持我們，也對國民黨的立委參選人，為了蹭選舉聲量，無所不用其極，表達最嚴重的抗議與憤怒。