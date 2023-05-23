國民黨及民眾黨抨擊「賴清德說進國會國情報告是違憲」的說法；民進黨總統參選人賴清德競選辦公室發言人郭雅慧表示，賴清德是說 「備詢」不符合憲政制度；不要以政治制度做選戰操作扭曲攻擊。

她說，這幾天各政黨總統候選人都提到，當選總統後要到立法院報告。賴清德回應，自己十分願意到立法院做國情報告，當下也解釋，現行狀況下無法成行，是因為到立院報告後，立委會要求總統「接受質詢」，這並不符合台灣的憲政體制。

郭雅慧說，但是賴清德這樣的說法卻被扭曲成：「不願意到立法院報告」、「不敢接受民意的檢驗」、「不懂憲法」。

郭雅慧說，賴清德也有說明；不管是國民黨執政或是民進黨執政，總統都願意到立法院做國情報告。「不管是侯市長或是柯市長都沒有國會的經驗，不管是國民黨執政或是民進黨執政，總統都願意到立法院做國情報告。」

為什麼一直都沒辦法成行？郭雅慧指出，賴清德也解釋，「因為在野黨，不管是國民黨執政的在野民進黨，或是民進黨執政的在野國民黨，立法院黨團都要求總統來到立法院做國情諮詢之後，必須要向行政院院長一樣的接受立法院質詢，這樣的做法是有違目前的憲政制度。」

郭雅慧表示，總統是否要到立法院做「國情報告」？經過立法院同意後，當然要。但是總統到立院做國情報告後，若要繼續接受立委「質詢」，並不符合憲政體制。

她說，《憲法》裏行政院是最高行政機關，行政院長由總統指派，對立法院負責。總統則是選舉產生，直接對全體人民負責。總統、立法院各有民意基礎，憲法賦予的權力相互制衡。

她表示，這是台灣憲政體制，權力相互平衡至關重要。不認同政治制度被拿來當選舉話題抹黑攻擊。