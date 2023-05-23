北市南門市場改建工程預計7月27日完工、8月10日試營運，屆時將有257攤進駐，有議員關心排水系統及後續中繼市場用地如何規畫，南門市場自治會長王銓國則建議，地下一樓捷運共構處應先開放共構通道，方便民眾通行，北市市場處長陳庭輝表示，中繼市場用地租借到今年底，會再來溝通是否可延長使用，至於出入口，後續仍須與捷運局討論在何種條件下才會開放。

南門市場地下一樓主要使用電扶梯上下樓。（張芷瑜攝）

南門市場改建於2019年12月開工，預計興建地上12層，地下5層的鋼構造大樓，將與捷運萬大線共構出入口，地下二樓到二樓為市場空間，三樓以上則為公務機關進駐，預計於5月30日取得使照，7月27日完工，8月10日試營運後，再做滾動式調整。

南門市場頂樓設置綠美化空間。（張芷瑜攝）

台北市議會財建委員會23日市政考察，議員林亮君表示，南門中繼市場要拆除，北市曾討論是否要留給其他市場改建時，作為中繼市場使用，希望有協調空間，能充分使用到該場地；議員柳采薇則關心攤位排水設計是否方便攤商使用。

議員陳賢蔚則說應有具體保留南門市場記憶的作為，議員徐立信建議，可以在新建大樓的走廊處，設置歷史照片回顧區，見證南門市場的變遷，並要整理資訊，讓消費者知道各種攤商設置在何處。

王銓國表示，地下層市場販售處樓梯設計較小，主要使用電扶梯上下樓，希望未來能先開放捷運共構處聯外樓梯，讓民眾通行使用，還有風管太低、自來水管設置問題等，而拿使照跟修改攤位設置可能撞期，希望期程能順利，不要拖延到過年。

南門市場更新後的攤位設置空間。（張芷瑜攝）

王銓國也說，目前預計有257攤進駐，近日會抽籤決定攤位，因為與捷運共構後導致市場使用場地變少，減少的3、4攤會以併攤處理，另外，太陽能板設置只有以前的十分之一，希望未來有機會再設置。

陳庭輝回應，針對中繼市場用地未來規畫，國產署現階段只同意該用地租借到今年年底，後續能否作為東門市場中繼點或是其他市場改建的暫借空間，會再來討論是否可以延長租借時間。

陳庭輝也說，攤位部分，每攤提供9萬設備補助、1萬搬遷補助，讓攤商進駐後能彈性調整設施。另外也會有行銷經費協助南門市場推廣，至於開放捷運共構樓梯部分，考量到消防安檢還未通過，後續仍須與捷運局討論在何種條件下才會開放。