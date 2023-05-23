屏縣詐騙案增加25％，警局長稱平穩，議員皺眉質疑。(翻攝屏東縣議會)

近幾年屏東詐騙狀況日益猖獗，屏東縣議員黃明賢調出統計資料顯示，從2022年5月1日至2023年4月30日共發生詐欺案件550件，與去年同期434件比較，增加116件，屏東縣警局長蔡文峰坦言，因為疫情解封全台案件確實有增加，但是屏東屬於平穩狀態；黃明賢聞言後露出疑惑表情說，增加幅度達25％以上是平穩，「真的確嗎？」

蔡文峰表示，由於各年齡層有不同的受騙模式，例如長輩常會被假檢警詐騙、學生則是網拍陷阱，因此屏東組成打詐縣府隊，以「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」四大策略進行宣導。

蔡坦言，由於疫情解封，全台詐騙案件確實有成長，不過屏東縣相對較為平穩。此話一出黃明賢質疑，案件比去年增加25％，局長卻說平穩，「是認真的嗎？」、「要不要再思考一下」。

黃明賢批評，警局宣導並沒有完全發揮成效，所做的只是被動教導民眾識別詐騙套路，但詐騙集團犯罪手法日新月異，令民眾防不勝防，因此縣府警察局應該反守為攻，更積極的去蒐集掌握詐騙集團在屏東縣內的足跡，擴大執法範圍強化取締力道，將詐騙集團在屏東的根基剷除，才是守護民眾財產與人身安全的根本之道。

他更直接了當地說，許多詐騙業者將屏東做為集團基地，常看到屏東街頭十幾、二十歲就以豪車代步，「屏東沒那麼多富二代啦」、「不覺得怪怪的」，並向警局長說，把心力用在打詐，做為人民保母、第一線執法人員，都要對得起那份薪水。

黃明賢表示，詐騙已成為為全台灣不分世代的共同記憶，詐騙不僅是錢財的損失，更屢見被詐騙者想不開輕生，造成極嚴重的社會問題。教民眾如何「識別詐騙」僅是防治的第一步，如何杜絕詐騙財是從根本解決詐騙亂象的關鍵。