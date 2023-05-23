長興表示，大陸經濟復甦較預期遲緩，合成樹脂、特用材料第二季出貨持平表現，電子材料則可望隨PCB產業在第二季落底；期待下半年需求緩步復甦。

長興是亞洲最大的合成樹脂廠，也是全球最大的乾膜光阻劑供應商，全球三大UV光固化樹脂供應商。主要產品為合成樹脂、電子化學材料、特用材料；其中，以合成樹脂為主要收入來源，PCB相關電子材料則有乾膜光阻劑（DF）、銅箔基板（CCL）。

長興指出，4月產品組合改善，毛利率回升，帶動營業利益較上月增加6.57％至1.87億元，稅前盈餘也較上月增加9.87％至2.12億元。

長興生產基地遍及台灣、中國大陸、美國、泰國、日本、馬來西亞、義大利等共22個，全球銷售據點共36個，產品行銷全球65國。研發創新為公司核心競爭力，長興除在高雄、蘇州設立研發中心之外，也在北京以及大陸7個廠內配置實驗室，持續深耕材料產業，開發高端產品應用。

長興強調，永續發展政策除環境保護之外，也落實到照護員工、社會公益及公司治理，在台灣證券交易所、櫃買中心舉辦的公司治理評鑑逐年向上提升，111年評鑑結果列於所有上市公司前6％～20％區間內。另，近期MSCI更新ESG評級，長興從前次的BBB級，再提升至A級，ESG評級高於行業平均。