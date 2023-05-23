民進黨今召開2024大選提名策略小組，據了解，經過討論，建議以掛民進黨出戰的有新北市中和區傾向徵召無黨籍的吳崢，新店區為無黨籍曾柏瑜，至於永和區，與名嘴李正皓採無黨合作；不過名單最後由黨主席賴清德定奪後提交中執會通過。

此外，今大選提名策略小組，新聞部主任張志豪轉述會中決議如下，宜蘭縣立法委員提名候選人陳歐珀因個人因素，向民進黨中央黨部提出退選聲明書，放棄本黨立法委員提名。會中決議提請5月24日中執會同意陳歐珀同志退選。