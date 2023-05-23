惠普2022年合併營收10.32億元，年成長15.84％，首度突破10億元大關，創新高。今年則受到房地產景氣調整，第一季稅後純益3,932萬元、年減10.6％，EPS為1.09元。

不過，惠普指出，矽酸鈣板是內裝的隔間牆為主，屬建物結構體的後段工程，對比房地產業景氣有滯後性，通常需求落後1～1.5年，因此預期今年的市況還是可維持穩定。

張世宗指出，在受整體房地產產業大環境不佳，今年營運挑戰高，但市場對內部隔間的剛性需求仍在，預期全年的出貨持平或較去年小增。

惠普去年矽酸鈣板出貨量422萬片、年增率6％。惠普預期今年的出貨量仍會在400-420萬片。

由於矽酸鈣板的主要原料水泥、紙漿等，今年以來的價格有鬆動。且，產品出貨價格仍有微幅調漲，因此，惠普認為，今年的出貨量可能會與去年持平，不過在原料價格下跌下，預期全年的毛利率可望比去年提升。

惠普指出，手中的訂單量中，工程占比約在43-45％；而內裝修營占在下半年旺季下可望衝高，預期，全年的營運仍可維持「逐季成長」的趨勢。