枋寮高中高三生蘇柏維，土生土長枋寮人，從小成績優異的他，選擇留縣升學，並在枋中6年間積極參與科學方面的研究探索，曾在台灣國際科展榮獲生物化學科三等獎，期間他因接觸到海洋生物天然化合物的萃取研究，而有了從醫的興趣，近日透過「原住民族及離島地區醫事人員養成計畫」成功錄取義守大學醫學系，也成了枋中首位醫科生。

蘇柏維指出，他在枋中的6年間奠定很好的學習基礎，教務主任李承典更是帶著他參加各式科學研究，當中一項主題為「海洋生物天然化合物的萃取與研究」，讓他從中發現新的物質，且有機會將此用於醫療等相關方面。

他說，在這項研究過程中，讓他產生從醫的興趣，之後在老師們的鼓勵與協助下，成功透過「原住民族及離島地區醫事人員養成計畫」錄取義守大學醫學系，他感謝枋中幫他夢想成真，他也期許自己之後要做得更好，學成後返鄉服務。

枋寮高中表示，枋中用心為偏鄉留住優秀人才，鼓勵學生就近入學並透過完全免試、直升及免試入學等管道進入枋中就讀，學校近期也努力積極充實各項軟硬體設施，提供學生多元展能及豐富的學習資源。