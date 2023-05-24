恒指開低151點報19,279點，跌幅隨即擴大逾200點，之後跌幅一度收窄至127點，報19,304點。之後賣壓復現，10時後跌幅擴大，最多跌272點報19,158點，創兩個月低位。

國指曾跌逾百點，最新跌94點或1.4％報6,509點。科指跌1.7％報3,787點。

上證指數現報3,216點，跌30點或0.93％。

指標股方面，騰訊低開1.3％報331.2港幣，最新跌0.3％報334.6港幣。阿里巴巴低開2.3％報81.05港幣，最新跌1.9％報81.45港幣。

美團25日公布季績，最新跌1.5％報130.8港幣。小米今日公布季績，最新跌2.4％報10.5港幣。

中資金融股普遍受壓，平保跌2％報52港幣；建行亦跌近2％。

昨日跌逾6％的中芯國際，最新跌1.6％。聯想集團今日將公布全年度業績，最新跌6.3％，暫為表現最差藍籌。

濠賭股顯著走弱，金沙中國挫5.2％；銀娛跌3.8％；永利亦挫近4％。

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