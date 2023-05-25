水利署表示，旱災中央災害應變中心成立以來，南部經歷30年來最大旱，各地降雨也持續偏少，在各單位全力節水調度及各項抗旱水源展現成效，並受惠近期幾波降雨，抗旱最嚴峻的情況已度過，水情逐步紓緩，惟考慮後續梅雨結構形成及降雨不確定性，仍需審慎因應，不能掉以輕心。有關各地區水情燈號及節水措施檢討調整事宜。另外各地農業一期作已陸續進入抽穗期，水利署、農水署及地方政府將持續合作，配合現地降雨、作物生長用水需求機動調節供水，並適時支援抽水機組、山區水車運補等措施，協助補充零星灌區所需用水，以確保一期作收成前供灌無虞。

水利署強調，因應瑪娃颱風逐漸靠近台灣，水利署除積極進行各項防汛作業盤點整備外，更透過聯繫通訊平台提醒地方政府務必提早加強溝渠清理工作，避免排水溝有淤積堵塞的情形，也要注意清除可能覆蓋住洩水孔的垃圾、樹枝（葉）等，以免豪雨來臨時無法宣洩，造成局部淹水。

為因應後續梅雨及夏季颱風降雨不確定性，水利署將持續秉持多省水、多找水、多調水，以及一手抗旱一手防汛的精神，降低對民眾生活的影響，也呼籲民眾提高危機意識，共同面對氣候變遷所帶來的挑戰。