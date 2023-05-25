彩晶（6116）舉行股東常會，會中通過去年財報、虧損撥補案、並且補選一名獨立董事。會後副總吳許合接受採訪時表示，今年第一季已經落底，第二季會比第一季好，部分產品價格也調漲。彩晶今年更換機台，預期今年9月完成，第四季才會有充裕的產能，整體來看下半年營運會優於上半年。

吳許合表示，今年第一季面板市況落底，第二季會比第一季好，從統計資料來看，產業平均稼動率今年第一季約66％，第二季會上升到74％。面板價格走勢還是要看供需狀況，彩晶針對過去價格偏低的產品，像是有些工控open cell、穿戴裝置面板都有調漲價格，但車載、平板、筆電價格還是持平。整體來看，下半年會比上半年好，但是手機、平板兩大產品線需求增長幅度沒有很大，因此下半年營運也沒有很大的增幅。

吳許合表示，早期產線黃光機台老舊，所以去年底啟動設備更新，這一波產能機台更新比例大約10～15％左右，主要更新的設備是生產手機和平板產品的產線。去年資本支出約30億元，今年因應技術升級，資本支出擴增至82億元，這也是近年來新高。機台更新預估到今年9月底才會更換完成，在此之前產能大約是過去滿載時的8成。