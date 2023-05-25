國民黨立委賴士葆指出，清德接任黨主席的兩把刀：一是處理 黑金問題，另一是 學倫問題。賴清德既然要祭出高道德標準就要劍及履及，不要虛幌一招來唬弄社會騙選票，除了要修選罷法，還要修政務官任用條例，要大刀闊斧立法阻絕黑金、學倫兩大問題，才是玩真的，不是騙選票。

賴士葆說，台南黑金問題盤根錯節由來已久，賴清德在台南執政多年難辭其咎，擔任黨主席要更嚴格修選罷法，但是因為掃到陳時中可能斷了扁家的政治香火，阿扁出面陳抗之後，已經讓選罷法修定橫生變數。民進黨在立法院絕對多數，要通過任何法案只有「要不要」的問題，沒有能不能」的問題，不想過的法案，透過技術上來操弄議事規則延宕立法進度，民進黨早已爐火純青。大家可以好好關注這個到底玩真玩假的案子會不會通過，來檢驗賴清德是否真心改革黑金問題，這個很快就要被檢驗。

賴士葆表示，如果蔡政府真的記取去年選舉，民眾用選票來表達對於學術詐欺的深惡痛絕，那為何不把違背學術倫理也列入選罷法當中來規範匡正詐欺行為？更讓人不解的是鄭文燦論文爆抄襲被台大撤銷碩士學歷，為什麼還是榮升行政院副院長掌握的政務比院長還多？蔡政府真的對學論事件嚴肅看待，那為什麼不修政務官任用條例，阻絕有學倫問題的人在政府擔任要職？賴清德對於學倫也僅止於政黨內部的自我約束，沒有大刀闊斧的立法阻絕。

賴士葆質疑，鄭文燦被爆出席im.B負責人的春酒活動，鄭文燦回應沒有往來，大家會想到陳歐珀第一時間也是裝不熟，後來才為識人不明道歉。鄭文燦的論文抄襲其公信力早已折損，違背學倫抄襲其實就是學術詐欺，由此觀之，賴清德認為違反學倫根本不是大事。