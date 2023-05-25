台東1名婦人25日赴台東地法院刑事庭出庭應訊時，突然昏倒在法庭內，一度以為是OHCA沒呼吸心跳，所幸經消防隊員檢查後，判斷婦人只是意識模糊，目前送醫觀察中。

台東婦人僅意識模糊，心跳呼吸經過平復後恢復正常。（蕭嘉蕙攝）

身形瘦弱的婦人在台東地法院應訊過程中，疑似情緒激動，突然昏厥倒地，一旁法警立即進行救治，消防隊獲報後飛速抵達現場，經隊員檢查婦人僅意識模糊，並無生命危險，心跳呼吸經過平復後恢復正常。

台東婦人疑似情緒激動，出庭應訊突昏厥倒地。（蕭嘉蕙攝）

為進一步確保婦人身體健康狀況，消防隊員出動輪椅，在法警的協助下，將該名婦人從三樓刑事法庭送往一樓，由救護車載送前往醫院，目前留院觀察中。