台東婦出庭疑情緒激動 法庭內昏倒緊急送醫 13:452023/05/25 中時 蕭嘉蕙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 經消防隊員檢查，婦人無生命危險，後續送往醫院觀察。（蕭嘉蕙攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東1名婦人25日赴台東地法院刑事庭出庭應訊時，突然昏倒在法庭內，一度以為是OHCA沒呼吸心跳，所幸經消防隊員檢查後，判斷婦人只是意識模糊，目前送醫觀察中。 台東婦人僅意識模糊，心跳呼吸經過平復後恢復正常。（蕭嘉蕙攝） 身形瘦弱的婦人在台東地法院應訊過程中，疑似情緒激動，突然昏厥倒地，一旁法警立即進行救治，消防隊獲報後飛速抵達現場，經隊員檢查婦人僅意識模糊，並無生命危險，心跳呼吸經過平復後恢復正常。 台東婦人疑似情緒激動，出庭應訊突昏厥倒地。（蕭嘉蕙攝） 為進一步確保婦人身體健康狀況，消防隊員出動輪椅，在法警的協助下，將該名婦人從三樓刑事法庭送往一樓，由救護車載送前往醫院，目前留院觀察中。 #台東 #台東法院 #應訊 #昏倒 #婦人 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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