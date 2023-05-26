中國浙江省溫州市的一對夫妻結婚6年了，卻一直懷不上孩子，心急的妻子便和丈夫一起來到溫州醫科大學附屬第一醫院生殖醫學中心就診。經過詳細的問診，醫生發現丈夫平時除了加班，日常的生活很規律，夫妻生活方面都正常。但丈夫的精液分析結果卻令這對夫妻倆大吃一驚，原來他的精液裡竟然沒有精子。

這位人夫雖然具有男性第一性徵、第二性徵，但是染色體檢查結果顯示為「46XX」，臨床上稱為為「性反轉綜合症」。（圖／翻攝自微博）

根據《成都商報》報導，醫生經過仔細的問診和檢測後，發現這位人夫精液裡面全是「空的」，沒有找到精子，這個結果令夫妻倆感到非常驚訝和困惑。醫生安排了更加詳細的檢查，希望能從中找出病因，結果發現，這位人夫雖然具有男性第一性徵、第二性徵，但是染色體檢查結果顯示為「46XX」，臨床上稱為為「性反轉綜合症」，又稱為「柯林菲特氏症」（Klinefelter’sSyndrome），這種情況從遺傳學的角度上講意味著「他」並不是男人。

一般臨床症狀，出生後的男嬰到兒童早期，通常除了睪丸不發育，如較小或隱睪、陰莖短小導致性功能障礙、男性女乳症、鬍鬚腋毛與陰毛稀少或缺少、無喉結、皮膚較細嫩、射精後無精蟲、體態像女人，但有些個案的病徵並不明顯。因長期的男性荷爾蒙低下，除了造成精蟲稀少或沒有之外，也會造成肌肉較沒力量、骨質疏鬆症、貧血、性慾減退等。

這名人夫的症狀被確定後，醫生對他進行了化學治療，並建議其進行手術以重構生殖器官。經過一段時間的治療，情況得到了很大的改善。這對夫妻隨後迎來了他們的第一個孩子，這個孩子的出生讓這個家庭充滿了歡聲笑語。

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