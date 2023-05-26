縱火犯害9條命逃死！侯友宜喊「叫人如何信服」 蔣萬安：司法離民眾愈來愈遠 @ChinaTimes

對於李國輝6年前潑汽油放火要燒死陳姓友人沒成功 ，卻造成9人無辜喪命，法院四次判死刑，最後改判無期徒刑確定，新北市長侯友宜25日感慨遺憾，並痛批司法「叫人如何信服」，台北市長蔣萬安今上午也感慨，感覺到司法離民眾愈來愈遠。

李國輝6年前於中和區某出租套房潑汽油放火要燒死陳姓友人沒成功 ，卻造成9人無辜喪命，一審到更二審4次判死，但台灣高等法院更三審認為，9名死者是被他「間接故意」殺死，不符人權公約的情節最嚴重之罪，改判無期徒刑，褫奪公權終身，檢不服提上訴，最高法院駁回確定。

對此，新北市長侯友宜在臉書表示，這要那些悲痛欲絕的受害者家屬們，如何能接受？司法正義要怎麼對那場大火無辜受牽連的9條亡魂交代？要怎麼讓社會百姓相信，不公不義終會有報？要怎麼告訴大眾，台灣的司法將會是人民永遠的公道，這叫人如何信服？

蔣萬安今上午主持交通會報，會前受訪表示，他不就個案討論，司法改革多都是希望增進民眾對司法的了解以及信任，但是現在看到還有很長一段路需要努力，感覺到司法離民眾愈來愈遠。

另國民黨智庫昨宣布國民黨在兩岸、能源、經濟、文化等重大政見方向，針對能源政策，提出核二、核三延役。對此蔣萬安僅表示，能源的議題一直是全國非常關注的事，各方有理性討論都是好事，在不缺電情況下，能源能夠多元取得，也是大家的共識。